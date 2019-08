CALCIOMERCATO FIORENTINA RAPHINHA PEDRO KANNEMANN / La Fiorentina non si ferma più. Dopo l'arrivo di Ribery, i viola hanno intenzione di portare a casa altri acquisti importanti per rinforzare la rosa di Montella. Il prossimo obiettivo è Raphinha dello Sporting Lisbona, per cui c'è una trattativa in corso, ma in attacco potrebbe arrivare anche un altro brasiliano mentre si attende un innesto in difesa.

Andando per ordine, Raphinha è il nome più vicino alla Fiorentina: il giocatore piace molto a Montella e alla dirigenza, con l'esterno classe '96 sempre più vicino.

Come riporta 'Sky Sport', infatti, tra lunedì e martedì lo Sporting Lisbona dovrebbe dare il via libera definitivo. Si tratterebbe di un'operazione in prestito con obbligo di riscatto aper un totale di circa 25, dopo la richiesta iniziale di 30. Per il reparto avanzato può arrivare anche il classe '97del(15 milioni più percentuale sulla rivendita), ma in questo caso servirebbe prima la cessione di Giovanni, per cui c'è una trattativa con il. In difesa, invece, si segue sempre Walterdel come anticipato dalla redazione di Calciomercato.it, gli agenti dell'argentino sono in Italia . Il classe '91 ha una clausola di 12 milioni.

F.I.