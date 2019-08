MONACO ADRIEN SILVA / Adrien Silva torna al Monaco: dopo i sei mesi della scorsa stagione, il centrocampista portoghese torna a vestire la maglia del club del Principato.

Il Monaco ha, infatti, ufficializzato l'arrivo di Adrien Silva dalin prestito annuale: da gennaio a giugno il 30enne portoghese ha vestito per 15 volte la maglia della squadra di Ligue 1 contribuendo alla salvezza del team. Classe 1989, Adrien Silva è cresciuto nello Sporting CP, squadra con la quale ha militato 10 anni prima di approdare in Premier League dove però non è riuscito ad imporsi. In carriera anche la vittoria degli Europei 2016 con la Nazionale portoghese.

(Crediti Foto: AS Monaco / Stéphane Senaux)