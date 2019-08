STRAMACCIONI ESTEGHLAL CONFERENZA / Non è iniziata al meglio l'avventura di Andrea Stramaccioni sulla panchina dell'Esteghlal. L'ex allenatore dell'Inter ha perso all'esordio contro il Gostaresh, in Persian Gulf Club, per un gol al 95'.

La sconfitta, però, non è stata la cosa più grande della serata per il tecnico romano, che nel postpartita si è sfogato in conferenza stampa senza freni, scagliandosi contro la società.

Dopo alcuni episodi di mercato, infatti, il club iraniano avrebbe privato dell'interprete Stramaccioni, furioso in sala stampa: "Sono stati due mesi pieni di problemi e quello che è successo oggi è una mancanza di rispetto per me e la mia professionalità. Se tu vieni in Italia e dopo la prima partita ti 'tagliano' il traduttore, cos'è? Sabotaggio? Ma non mi arrenderò, rimarrò qui e combatterò. Sapete per chi? Per i tifosi, perché i tifosi dell'Esteghlal sono fantastici. Ma questo non è rispetto, complimenti al mio presidente". Uno sfogo in piena regola, con toni molto concitati da parte dell'allenatore classe '76 che ha ricordato le celebri sfuriate del passato di altri italiani all'estero come Trapattoni, Malesani e Gattuso.

F.I.