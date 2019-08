DIRETTA PARMA-JUVENTUS NEDVED / Complice la polmonite di Maurizio Sarri, spetterà a Pavel Nedved presentare Parma-Juventus (sabato alle 18) in conferenza stampa. Il vicepresidente bianconero risponderà alle domande dei cronisti presenti in merito alla prima giornata di campionato e Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

La nuova vecchia Juventus: "Buongiorno a tutti. Oggi sono quì perchè ci sembrava corretto, visto che cominciano le competizioni ufficiali, che voi aveste il giusto confronto. Vi porto il saluto di Maurizio Sarri, che ha la polmonite. Per la nostra società sono stati fatti dei cambiamenti importanti. Abbiamo fatto dei cambiamenti, ma non è un momento di transizione. Sappiamo come è fatta la Juventus e qui si punta sempre al massimo. Cioè vincere. E la Juventus vuole vincere anche quest'anno''

La novità Sarri: ''Sta svolgendo un grandissimo lavoro nonostante le ultime difficoltà. La squadra lo sta seguendo, si stanno formando le idee che Sarri vuole dai suoi giocatori''.

Il punto sugli esuberi: ''Non farei il punto sull'attacco, vorrei fare un punto sulla squadra. Come ogni anno la squadra è fatta di 24-25 elementi. Ovviamente c'è concorrenza, i ragazzi lo sanno molto bene. Sia la società che l'allenatore sono stati chiari con loro, ognuno deve fare il professionista e allenarsi bene e farsi trovare pronto quando verrà chiamato in causa. Con il mercato aperto possiamo cogliere ancora alcune opportunità. Non siamo costretti a rincorrere i nostri conti, se ci sarà possibilità va bene altrimenti resteremo così".

Un giudizio sul mercato: ''Del mercato se ne occupa Paratici. Il mercato non è ancora finito, Fabio ha fatto un grandissimo mercato e sta facendo grandissime cose.

Noi coglieremo le occasioni se ci saranno, ovviamente siamo aperti a tutto''.

La sfida all'Inter di Conte e Marotta: ''Le sfide sono sono sul campo, non sul mercato. Effetto? Ci fa, Antonio ha fatto la storia qui vincendo da giocatore e allenatore. Sappiamo quanto sia forte e quanto vale. Lo stesso posso dire di Marotta. Sappiamo che abbiamo due avversari forti che hanno fatto di tutto per portar vincere da subito. Hanno fatto grandi investimenti per vincere lo scudetto''.

Le condizioni di Sarri: ''Lui è un grandissimo lavoratore e vorrebbe stare in campo tutto il giorno. Sappiamo che è un allenatore molto bravo, sta meglio. Ovviamente ci sono delle difficoltà, ma siamo abituati come già successo con Conte nel 2012. Sappiamo a cosa andiamo incontro''.

Capitolo Icardi: ''Non sono qui per parlare di giocatori di altre squadre. Posso solo dire che noi coglieremo delle occasioni visto che il mercato è ancora aperto''.

La nuova Serie A: ''Io credo che sta nascendo un bel campionato, tante squadre si sono rafforzate. Napoli e Inter saranno lì per vincere lo scudetto, non importa che siamo in pole position. Ora è importante conquistare i 3 punti domani a Parma''.

Il ruolo di Dybala: ''Non può mai essere un problema, noi siamo contenti di averlo. Tatticamente lo sta utilizzando come falso nueve e lo sta facendo molto bene''.

L'impatto di Rabiot: "Non mi ha stupito perchè in passato lo abbiamo seguito molto. Paratici è riuscito a portarlo da noi, con tanto sacrificio. E' un giocatore importante ma dobbiamo anche pensare che non ha giocato per tanto tempo e anche lui avrà bisogno di tempo".

La Champions League: "E' un obiettivo concreto come tutti gli altri. Non devi mollare niente, non devi pensare come ossessione. Nella Juve si gioca sempre per vincere".

Il ritorno di Higuain: "E' un giocatore molto forte che fa parte della rosa. Se dico che è tra i due-tre più forti centravanti al mondo non sbaglio. Siamo contenti che sia con noi, lui conosce Sarri e quindi è favorito perchè sa cosa vuole il tecnico".