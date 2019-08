p>CALCIOMERCATO VERONA ADJAPONG / Nuovo rinforzo per l'diche si aggiudica dalClaud, difensore classe 1998 nel giro anche della Nazionale Under 21 italiana: l'ufficialità è arrivata attraverso un comunicato apparso sul sito del club gialloblu. La formula è quella del trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI