Calciomercato Juventus, addio Matuidi: le ultime dalla Francia

CALCIOMERCATO JUVENTUS MATUIDI FUTURO / C'è ancora la Juventus nel futuro di Blaise Matuidi. Il centrocampista, dopo gli arrivi di Rabiot e Ramsey, sembrava in uscita dai bianconeri ma continuerà a vestire la maglia dei campioni d'Italia.

In Francia hanno pochi dubbi: l'ex Psg non è sulla lista dei partenti e non sarebbe stato contattato dal club capitolino per un suo ritorno a casa. Il calciatore - come riporta 'RMCSport' - non sarebbe stato messo alla porta dalla Juventus e non dovrebbe essere tra i calciatori esclusi dalla lista. I buoni rapporti con Sarri, dovrebbero così spingere Matuidi a rimanere ancora a Torino