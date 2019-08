BOLOGNA BIGON CUELLAR MIHAJLOVIC / "Cuellar per sostituire Pulgar? Ha le caratteristiche giuste, ma serve la stessa formula con cui Donsah è andato al Bruges, prestito con diritto. Se qualcuno arriverà entro domenica? Fisicamente non credo, quanto agli accordi...".

In un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', il direttore sportivo delRiccardoha fatto il punto sul mercato rossoblu a partire dal sostituto di Pulgar. Su Baptiste, 24enne dell'Angers: "Non smentisco, è fra i nomi.? Non cerchiamo offerte che magari arriveranno: lo vogliamo qui.? Sinisa è stato chiaro. Non è vero che gli avevo detto di cercarsi altre squadre". Infine, un retroscena su: "Un giorno il suo agente mi dice di un grosso club che lo vuole (, ndr). Lo blocco subito: Dijks non si muove a qualunque costo".