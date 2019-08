NAPOLI MILIK / Le voci di mercato stanno accompagnando la sua estate e sul campo il rendimento di Arek Milik ne ha risentito: l'occasione fallita contro il Barcellona è la testimonianza di come il polacco non sia certo indifferente al rumoreggiare sul suo conto.

A pagarne è anche il fisico che a quanto pare lo sta continuando a bloccare: dopo aver saltato la seconda sfida contro i blaugrana per un risentimento muscolare, il polacco continua ad allenarsi a parte e il suo recupero per la gara di sabato con laresta in dubbio. Anche oggi l'ex Ajax ha lavorato in palestra, senza allenarsi con il resto del gruppo: un problema fisico che fa rumore considerando anche tutte le indiscrezioni sulla sua possibile partenza dain caso di arrivo di Mauro