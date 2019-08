MILAN RAFAEL LEAO / Rafael Leao, attaccante classe 1999 passato al Milan in questa finestra di mercato, è intervenuto in conferenza stampa per presentarsi ai suoi nuovi tifosi al fianco di Bennacer e Duarte. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

La scelta del Milan: ''Sono molto felice, orgoglioso e contento di essere qui al Milan. Il progetto giovani del Milan mi ha spinto a venire qui.

Possiamo fare grandi cose, siamo un gruppo in campo e fuori e vogliamo tutti raggiungere gli obiettivi''.

Il ruolo in campo: ''Mi piace muovermi in attacco, fare assist e più ne faccio meglio è per il club. Prima punta o seconda è indifferente''.

Sacrificio e lavoro: ''Devo lavorare tanto per raggiungere alti livelli. Ci sono tante persone che mi aiuteranno qui per crescere anche perché qui in Italia si gioca diversamente, soprattutto a livello tattico. Devo ascoltare le idee dell’allenatore''

La coppia d'attacco con Piatek: ''Spero di potergli dare molti assist, mi piace molto giocare con la squadra e creare occasioni con la squadra. Fare gol è bello, ma giocare con la squadra per me è altrettanto importante".