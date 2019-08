INTER SANCHEZ MANCHESTER UNITED / Alexis Sanchez è sempre più vicino all'Inter. Il cileno è ormai destinato a diventare il nuovo attaccante nerazzurro, con una trattativa che si avvicina alla conclusione. Secondo alcune indiscrezioni le visite sono in programma già per domani e i tifosi della Beneamata devono solo attendere qualche altra ora.

L'agente del calciatoreavrebbe incontrato ieri loper discutere delle modalità della cessione.

Secondo 'Sky Sport', l'argomento principale è stato quello relativo alla suddivisione dell'ingaggio del calciatore. Per quanto riguarda la formula del trasferimento, invece, si dovrebbe trattare di prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro. Intanto Alexis Sanchez non è stato inserito nemmeno in panchina da Ole-Gunnar Solskjaer nel match di questa sera contro il Wolverhampton. Le parti si stanno avvicinando.

F.I.