SERIE A LLORENTE INTER NAPOLI / Esperienza e qualità al servizio della squadra. Nonostante le soli 13 reti complessive nelle ultime due stagioni con la maglia del Tottenham, Fernando Llorente è uno dei pezzi più ambiti di questo mercato. Uno svincolato di lusso, il 34enne spagnolo, che può portare esperienza ma che può regalare anche gol decisivi nei momenti che contano. Lo sa bene lo stesso Tottenham, che ha conquistato una storica semifinale di Champions proprio grazie ad una sua rete. E a tal proposito sono davvero tanti i club che starebbero pensando a lui. L'Inter, in primis, lo valuta come vice-Lukaku.

Il suo sponsor è Antonio, che vuole un centravanti fisico in grado di giocare da sponda e far salire la squadra, ma la concorrenza è davvero notevole.

Sul basco c'è anche il Napoli. Il presidente De Laurentiis lo avrebbe addirittura bloccato poiché lo ritiene il vice ideale di Milik o dell'eventuale nuovo bomber azzurro. Ma sul giocatore ci sono anche altri club che garantirebbero a Llorente sicuramente un minutaggio più elevato, come Lazio o soprattutto Fiorentina. Sia i biancocelesti che i viola stanno lavorando per un colpo in attacco e il profilo dello spagnolo è decisamente gradito. Attenzione però alla concorrenza estera. Se il ritorno all'Athletic Bilbao pare difficile, non altrettanto si può dire per il Manchester United. Nella rosa di Soslkjaer manca un giocatore con quelle caratteristiche: Lukaku non è stato rimpiazzato e al momento l'unica possibilità è fiondarsi sul mercato degli svincolati. Per questo il 34enne rappresenta più che un'idea in casa 'Red Devils'. Ci sarà da battagliare: nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità importanti.