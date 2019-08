Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: Joao Mario-Siviglia, smentite andaluse

CALCIOMERCATO INTER JOAO MARIO SIVIGLIA / Tra i tanti esuberi in rosa, la dirigenza dell'Inter deve provare a piazzare nelle ultime due settimane di mercato anche JoaoMario. Come ogni sessione di mercato, sono molte le squadre accostate o realmente interessate al centrocampista.

Nelle ultime ore, oltre a, si è parlato anche di una possibile offerta del. Secondo quanto appreso in Andalusia da Calciomercato.it , però, l'ex Sporting al momento non è un obiettivo di mercato diche a centrocampo e sulla trequarti deve fare iinvece i conti con una discreta abbondanza (Fernando, Banega, Jordan, Gudelj, Oliver Torres, Vazquez e Pozo). Ad oggi non sono dunque in programma affondi per il calciatore lusitano.