MILAN PAQUETA / Voglioso di iniziare la nuova stagione con il Milan, Lucas Paqueta ha fatto il punto sul suo momento e sulle sue aspettative: "Mi sento sempre meglio in allenamento.

Certo, ci vuole tempo perché sono rientrato dopo la squadra ma sto facendo la mia parte cercando si essere in forma per aiutare la squadra già alla ripresa del campionato - le sue parole a 'Milan Tv' - Copa America? Un sogno che si realizza, anche se non ho giocato molto.? E' un bravo allenatore che ci dà tante informazioni. Il nostro modo di giocare è cambiato adesso: cerco di capirlo meglio ogni giorno in allenamento così posso eseguire gli ordini e rendere al massimo.? E' una persona splendida, professionista esemplare sempre disposto a imparare. Gli ho detto che avrebbe trovato un grande club come lo è il Flamengo in Brasile".