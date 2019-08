MILAN CELIK / Occhi in Turchia per il Milan che, secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, sta monitorando Mert Celik, difensore classe 2000 di proprietà dell'Istanbul Basaksehir e nel giro della nazionale turca Under 19.

Osservatori rossoneri lo hanno visionato due volte a gennaio, in occasione di un'amichevole tra il Basaksehir e gli olandesi del Den Haag e nella sfida tra Turchia e Slovenia Under 19. I contatti sono poi proseguiti, con gli uomini mercato milanisti che anche in questa sessione estiva hanno mantenuto aperto il canale ed è prevista a breve una nuova missione per osservarlo da vicino. La valutazione che fa il club turco (da cui la Roma prelevò Cengiz Under) oscilla tra i 3 ed i 5 milioni di euro.