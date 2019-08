CALCIOMERCATO SERIE A JOVIC REAL MADRID ZIDANE - Luka Jovic, nel corso di questa sessione di mercato, è diventato un nuovo attaccante del Real Madrid. Complice la straordinaria stagione vissuta all'Eintracht Francoforte, il 21enne attaccante si è guadagnato le attenzioni di diversi top club, ma a spuntarla sono stati i castigliani che hanno sborsato 60 milioni di euro per accaparrarselo.

La situazione, però, adesso sembra un po' cambiata, almeno a sentire i media serbi: il giocatore non avrebbe convinto l'allenatore Zinedinein questo pre campionato e il francese sarebbe disposto a lasciarlo partire, in prestito, per farlo giocare altrove con maggiore continuità. Da Madrid, riporta 'Sport', non ci sono conferme e, soprattutto, Jovic non avrebbe nessuna intenzione di lasciare Madrid dopo pochi mesi. In ogni caso, se le cose dovessero cambiare, il bomber della Serbia potrebbe finire nei radar dei club della. E sono diversi quelli alle prese con la ricerca di un bomber: su tutti l'(sarebbe un ritorno di fiamma), che spinge perdella, e gli stessi giallorossi che, se dovessero cedere il bosniaco, avrebbero bisogno di rintracciare un nuovo numero 9. Situazione da monitorare.