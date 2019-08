CALCIOMERCATO INTER WANDA NARA ICARDI / Juventus, Napoli e Roma lottano per Mauro Icardi. A poche settimane dalla chiusura del mercato estivo, le tre big italiane lavorano per tentare il colpaccio dall'Inter, che ormai da tempo ha deciso di separarsi dall'ex capitano. Icardi ha dato il suo gradimento alla Juventus, che deve però accelerare sulle cessioni prima di tentare l'affondo decisivo.

Così, le due squadre del centro-sud continuano a sperare: i giallorossi sono teoricamente davanti a tutti grazie a Edin, obiettivo dei nerazzurri; il cartellino del bosniaco con un conguaglio da 40 milioni di euro (anche se le richieste iniziali sarebbero più elevate) sarebbe una proposta gradita, mentre al giocatore è stato offerto un contratto da 8 milioni di euro a stagione. Gli azzurri, dal canto loro, hanno già contattatoe sembrano pronti ad approfittarne qualora dovesse aprirsi uno spiraglio: clicca qui per restare aggiornato.

Intanto, proprio in questi giorni in cui si parla delle destinazioni preferite da Icardi e famiglia, non può passare inosservato il segnale lanciato stasera dalla moglie-agente attraverso il suo profilo Instagram. Postando una foto in cui appare tra le braccia di 'Maurito' in quella che sembra essere la piscina della loro casa che affaccia sullo stadio 'San Siro', Wanda ha rilasciato un conciso messaggio: "Mio posto preferito". L'indizio può quindi essere interpretato nuovamente come la volontà della famiglia di non allontanarsi da Milano.