CALCIOMERCATO PSG NEYMAR BARCELLONA/ Stando a quanto riportato da 'El Chiringuito', il Barcellona si starebbe muovendo concretamente per riportare Neymar al Camp Nou. Una delegazione del club blaugrana infatti, capeggiata da Eric Abidal, è stata avvistata a Parigi, città del giocatore brasiliano dall'estate del 2017.

Secondo il media spagnolo, Neymar, in rotta col club parigino, avrebbe in testa soltanto il Barcellona, per un ritorno clamoroso al Camp Nou. Stando alle informazioni riportate dal 'Le Parisien', l'offerta catalana è di 80 milioni di euro più il cartellino di Coutinho. Al futuro di Neymar è legato a doppio filo anche quello di Dybala, obiettivo concreto di Leonardo ma il cui arrivo potrebbe divenire meno probabile se l'ex Liverpool dovesse veramente approdare a Parigi.