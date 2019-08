CALCIOMERCATO ROMA PEZZELLA FIORENTINA - Continua la caccia della Roma al difensore centrale pubblicamente richiesto da Paulo Fonseca. La pista che porta a Toby Alderweireld è sempre molto complicata per via delle alte richieste del Tottenham, mentre chi potrebbe lasciare i londinesi è Jan Vertonghen: il belga è in rotta di collisione col manager Mauricio Pochettino, che lo ha spedito in tribuna per scelta tecnica nel primo match della Premier League.

Le alternative portano a Daniele Rugani della Juventus, Dejan Lovren del Liverpool e German Pezzella della. Per quanto riguarda quest'ultimo, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , la Roma è ferma ad un sondaggio effettuato diverso tempo fa. Non si è ancora passati ad una trattativa concreta, perché non è stata presentata un'offerta ufficiale, almeno fino ad oggi. Il club gigliato ha ribadito più volte, anche pubblicamente, di non volersi privare del 28enne capitano e, in ogni caso, la richiesta si attesta intorno ai 20 milioni di euro per una eventuale cessione che potrebbe andare in porto solo a titolo definitivo. Allo stato attuale, però, come detto non risulta un affare così avviato. Vedremo cosa succederà nelle settimane che mancano da qui alla fine della sessione estiva del, fissata al 2 settembre prossimo.