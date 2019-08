ROMA ESCLUSIVO NZONZI ULTIME / Conto alla rovescia per l'addio di Steven Nzonzi alla Roma destinato a consumarsi entro la chiusura di questa sessione estiva di mercato.

L'avventura giallorossa del centrocampista francese è da considerarsi ai titoli di coda ed in questo senso nelle ultime ore cominciano a registrasi novità importanti.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, l'ex Siviglia sta cambiando idea e contrariamente a quanto avvenuto nelle scorse settimane ora apre ad una partenza in prestito, quindi non esclusivamente a titolo definitivo, ma per volare in una nuova squadra che disputerà la prossima Champions League. 'No', dunque, all'ipotesi Rennes che era avanzata negli ultimi giorni, attenzione invece al Lione del vulcanico presidente Aulas. La Roma da parte sua sta spingendo per la cessione del giocatore che ha accusato le difficoltà ambientali e le critiche ricevute nella passata stagione: un matrimonio destinato ad interrompersi presto, quello tra Nzonzi e la Roma.