PAGELLE E TABELLINO Roma-Cremonese 3-0: Cristante apre le danze, male Vardy

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 26° giornata del campionato di Serie A, che si è chiusa con il successo dei giallorossi

La Roma batte la Cremonese allo stadio Olimpico, nella sfida valida per la ventiseiesima giornata di campionato. Un successo che permette agli uomini di Gian Piero Gasperini di agganciare il Napoli al terzo posto in classifica, a quota 50 punti. Un bel balzo in avanti per i giallorossi, che approfittano del ko degli azzurri e della Juventus, distante ora quattro lunghezze. La Cremonese resta invece a quota 24, a pari punti con il Lecce e a più dalla Fiorentina (che sarà impegnata nel derby toscano con il Pisa).

Top e Flop di Roma-Cremonese

ROMA

Top

Cristante 7: Rompe l’equilibrio avventandosi sul calcio d’angolo di Pellegrini e andando in rete con uno stacco di testa perfetto sul primo palo. Un gol pesante, che permette ai giallorossi di sbloccare una gara complicata. Prima si era messo in evidenza con il classico lavoro prezioso a centrocampo, fatto di dinamismo, palle recuperate e tanta energia.

Pisilli 7: Ingresso più che positivo: regala spinta, giocate e vivacità: chiude la partita con il gol del 3-0 dopo una bella percussione di Malen.

Flop

Celik 6: Difficile trovare un flop al termine di una gara sostanzialmente dominata dai giallorossi. Il peggiore strappa comunque la sufficienza. L’esterno turco (al centro di numerose voci di mercato) non ruba l’occhio e avrebbe potuto trovare maggior spazio in fase offensiva. Calcia sulla bandierina del corner una buona opportunità ad inizio ripresa.

PAGELLE ROMA

Svilar 6,5; Mancini 6,5, Ndicka 7, Hermoso 6, Celik 6, Koné 6,5, Cristante 7, Wesley 6,5; Zaragoza 6, Pellegrini 6,5; Malen 6,5, El Aynaoui 6, Venturino 7, Pisilli 7, Ziolkowski sv.

CREMONESE

Top

Terracciano 6: Ha il compito più arduo: provare a tenere a bada Malen. Guida la difesa e riesce a limitare le giocate offensive del centravanti olandese: con le buone, e a volte con le cattive, è attento e puntuale nella marcatura. Incolpevole sui gol della Roma: nel primo è Sanabria a perdersi Cristante, sul secondo Luperto si addormenta e si lascia beffare da N’Dicka. Terracciano il suo lo aveva fatto.

Flop

Sanabria 5: La scelta a sorpresa di Nicola, che lo preferisce a Vardy, si dimostra infruttuosa. In attacco si vede con il contagocce, spesso anticipato da N’Dicka: in difesa si fa uccellare da Cristante in occasione del gol del vantaggio giallorosso, sbagliando completamente i tempi del colpo di testa. Un errore decisivo.

Vardy 5: Ingresso poco incisivo: ha la palla per provare a riaprire la partita, ma si lascia ipnotizzare in modo clamoroso da Svilar. Spara a salve.

PAGELLE CREMONESE

Audero 6; Terracciano 6, Luperto 5, Folino 5,5; Zerbin 5, Payero 5,5 , Thorsby 5, Maleh 5, Pezzella 5; Bonazzoli 5,5, Sanabria 5, Bondo 5,5, Vardy 5, Djuric 5.

Il tabellino di Roma-Cremonese

Il tabellino di Roma-Cremonese, sfida valevole per la ventiseiesima giornata di campionato e disputata allo stadio Olimpico di Roma. Una gara che permette ai giallorossi di agganciare il Napoli in classifica.

Marcatori: 60′ Cristante, 77′ N’ Dicka, 86′ Pisilli.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Ghilardi (45′ El Aynaoui); Celik (85′ Ziolkowski), Cristante (C), Koné, Wesley; Pellegrin (70′ Pisilli) , Zaragoza (55′ Venturino); Malen. A disp: 95 Gollini, 91 Zelezny, 24 Ziolkowski, 22 Hermoso, 2 Rensch, 3 Angelino, 8 El Aynaoui, 20 Venturino, 61 Pisilli, 78 Vaz, 12 Tsimikas, 68 Arena. ALLENATORE: Gian Piero Gasperini

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Luperto, Folino; Zerbin (74′ Zaye), Thorsby, Maleh, Payero (49′ Bondo), Pezzella (74′ Djuric); Bonazzoli, Sanabria (63′ Vardy). A disp. 16 Silvestri, 69 Nava, 15 Bianchetti, 55 Folino, 25 Pavesi, 7 Zerbin, 27 Vandeputte, 22 Floriani, 33 Grassi, 9 Bonazzoli, 9 Vardy, 14 Moumbagnà. Allenatore: Nicola

Arbitro: Di Bello (Brindis)

Assistenti: Bahri-Ceolin

Quarto uomo: Sacchi

Var: Nasca

AVAR: Meraviglia

Ammonizioni: Thorsby, El Aynaoui