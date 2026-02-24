Roma, Gasperini in ansia: una big europea piomba su un titolarissimo

Mentre la squadra di Gasperini vola in campionato, il club inizia a pianificare le operazioni future: una big europea piomba sul suo giocatore simbolo

E’ un momento positivo per la Roma di Gian Piero Gasperini: i giallorossi viaggiano in campionato con il vento in poppa e aspettano di conoscere il nome del prossimo avversario negli ottavi di finale di Europa League. Il successo casalingo contro la Cremonese (3-0 grazie alle reti realizzate da Cristante, N’Dicka e Pisilli), ha permesso alla Roma di portarsi a più quattro sulla Juventus (alla vigilia dello scontro diretto) e agguantare il terzo posto del Napoli.

Ma a Trigoria, oltre al presente, si guarda con attenzione anche al futuro: “Bisogna mettere le cose in chiaro”, ha detto Claudio Ranieri, senior advisor della società giallorossa pochi minuti prima del calcio d’inizio di Roma – Cremonese – l’anno scorso ero a un punto dalla Champions e ora non volevo mettere troppa pressione al nuovo allenatore, ma è ovvio che tutti vogliono tornare in Champions. I Friedkin vogliono vincere il campionato“. Per provarci, sarà necessario realizzare una campagna acquisti in grado di rinforzare la squadra e regalare a Gasperini i giusti innesti.

Il Chelsea piomba su Konè: la Roma pensa alla cessione. Ecco con chi è in ballottaggio

Sarà fondamentale anche operare in modo intelligente sul mercato in uscita: saper resistere alla tentazione di accettare le offerte milionarie che arriveranno per i big e muoversi con acume. Tra i calciatori più attenzionati c’è Manu Konè: il francese è un punto fermo del centrocampo giallorosso ed è entrato nel mirino di diversi club: su tutti il Chelsea, pronto a sferrare un assalto in vista del mercato estivo. Il club londinese lo sta studiando con attenzione ed è pronto a presentare un’offerta alla dirigenza giallorossa.

La Roma ha studiato un piano in vista dell’estate: il club è intenzionato a cedere solo uno dei big attualmente in rosa: non ci saranno troppi sacrifici, ma un’attenta valutazione dei conti e delle offerte. Konè potrebbe lasciare Trigoria: a meno che non arrivino offerte sontuose per altri elementi della rosa. Gli altri calciatori che hanno mercato e che potrebbero essere “sacrificati” sono N’Dicka (ieri in gol contro la Cremonese) e El Ayanaoui. Uno di loro potrebbe lasciare la Roma e permettere ai giallorossi di realizzare un’importante plusvalenza.

Gasperini eviterebbe volentieri la cessione del mediano francese (centrale nei suoi schemi), ma molto dipenderà dalle offerte. L’ex centrocampista del Borussia Monchengladbach è una pedina fondamentale del suo gioco: è l’unico in grado di regalare solidità, equilibrio e inserimenti in zona offensiva. In questa stagione ha collezionato trenta presenze (ventitré in campionato, sei in Europa League e una in Coppa Italia), con due gol e un assist. Il tecnico ripartirebbe volentieri da lui, ma l’interesse del Chelsea (pronto a sborsare una cifra considerevole) e quello di altre big europee, potrebbe portare il club al suo sacrificio. I prossimi mesi saranno decisivi.