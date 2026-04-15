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Pulisic nel mirino di Liverpool e Tottenham, possibile addio al Milan

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Momento non facile in casa Milan con i rossoneri che hanno perso tre partite sulle ultime quattro disputate in campionato arrivando a mettere a serio rischio anche la qualificazione in Champions League.

Christian Pulisic
Christian Pulisic potrebbe cambiare maglia in estate (Ansa Foto) – calciomercato.it

Un percorso davvero deludente quello della squadra rossonera che era arrivata a contendere il titolo all’Inter ed ora scivolata nella lotta per un posto in Europa.

Le prestazioni opache della squadra e dei singoli hanno messo a rischio il futuro in rossonero di diversi calciatori, anche tra i più importanti, che potrebbero dire addio alla fine del campionato in corso. Stando a quanto affermato da Il Giornale, anche il destino di Christian Pulisic sarebbe in dubbio con l’attaccante statunitense che sarebbe finito nel mirino di Liverpool e Tottenham.

In caso di un’offerta intorno ai 55 milioni di euro il Milan potrebbe valutare la cessione dell’ex Chelsea che potrebbe così tornare in Premier League in vista della prossima stagione. Probabile, però, che il club meneghino voglia attendere almeno la fine dei mondiali per capire se sarà possibile racimolare di più dall’eventuale partenza dello statunitense che potrebbe mettersi in mostra con la maglia della propria nazionale.

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