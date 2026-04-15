Zhegrova a un passo dall’addio alla Juve: il nome del nuovo club

Cambia di colpo il futuro dell’esterno kosovaro con cittadinanza albanese: nell’ultimo periodo gioca poco e ora si avvicina il suo addio.

Contro la Roma, aveva cambiato il match con il suo ingresso in campo rendendosi protagonista delle due giocate che avevano portato alle reti di Boga e di Gatti per il definitivo 3-3. Da quel giorno Edon Lulzim Zhegrova non è quasi mai stato schierato da Luciano Spalletti e, a questo punto, appare scontata una sua cessione al termine della stagione in corso.

La Juve, che la scorsa estate ha investito circa 15 milioni di euro per strapparlo al Lille, non si opporrebbe alla partenza del 27enne kosovaro con cittadinanza albanese. Le pretendenti non mancano e – secondo quanto riportato proprio in queste ultimissime ore da ‘Fanatik’ – ci sarebbe adesso il Besiktas sulle tracce di Zhegrova.

Juve, dunque, letteralmente scatenata sul mercato sia per quel che riguarda le operazioni in entrata sia per quanto concerne i movimenti in uscita: la situazione di Zhegrova è da monitorare con grandissima attenzione da qui alle prossime settimane e vi terremo aggiornati in tal senso.