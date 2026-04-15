La Juve trema: può firmare subito con la Roma per 3 milioni all’anno

Juve e Roma tornano a duellare, questa volta sul mercato: ecco cosa sua accadendo in queste ultime ore.

Juve contro Roma, sfida infinita. Le due squadre sono attualmente coinvolte in un appassionante duello per il quarto posto che coinvolge anche il Como, ma a breve potrebbe ritrovarsi una di fronte all’altra anche in sede di calciomercato.

L’oggetto del contendere è sempre lo stesso, ovvero Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista classe ’96 ha il contratto in scadenza con la Roma il prossimo 30 giugno 2026 e il suo futuro resta avvolto nel mistero: la Juve osserva interessata ed è pronta a inserirsi per un eventuale affare a parametro zero, ma i giallorossi non hanno perso le speranze di trattenere il calciatore.

Lo riferisce l’edizione di oggi del “Corriere dello Sport”, secondo cui la dirigenza della Roma sarebbe pronta a offrire a Pellegrini il rinnovo del contratto con un’offerta da 3 milioni di euro a stagione, la metà rispetto al suo attuale stipendio. Resta da capire quale sarà la decisione dell’ex Sassuolo, con la Juve che rimane sullo sfondo e attende novità dalla capitale.