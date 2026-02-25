Le ultime novità sul futuro del fantasista argentino, in scadenza a giugno con i giallorossi

Dove sarà il futuro di Paulo Dybala? Forse non alla Roma, con la quale è in scadenza a giugno. Per l’argentino si fanno sempre più insistenti le voci che lo danno verso un’altra big.

Precisamente verso il Boca Juniors, nella quale ora gioca il suo amico ed ex compagno in giallorosso Leandro Paredes. Stando a Matteo Moretto, i contatti tra l’entourage de ‘La Joya’ e gli ‘Xeneizes’ sono pressoché costanti. Allo stato attuale la sensazione è che i prossimi quattro mesi saranno pure gli ultimi nella Capitale del classe ’93.

Il prolungamento con la Roma non è impossibile, ma secondo la stessa fonte i Friedkin “stanno valutando la possibilità di offrirgli un rinnovo al ribasso“, rispetto ai 6 milioni netti attuali, con le parti però “ancora non entrate nel vivo dei discorsi”.

In buona sostanza la società giallorossa ha preso tempo, ‘costringendo’ Dybala a guardarsi intorno. “Ora è più fuori che dentro dal progetto Roma”, ha sottolineato in conclusione Moretto sul futuro di Dybala. E il Boca prova il colpaccio.