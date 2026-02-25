Atalanta
Addio Roma, nuova big per Dybala: “Contatti costanti”

Foto dell'autore

Le ultime novità sul futuro del fantasista argentino, in scadenza a giugno con i giallorossi

Dove sarà il futuro di Paulo Dybala? Forse non alla Roma, con la quale è in scadenza a giugno. Per l’argentino si fanno sempre più insistenti le voci che lo danno verso un’altra big.

Dybala a un evento
Addio Roma, nuova big per Dybala: “Contatti costanti” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Precisamente verso il Boca Juniors, nella quale ora gioca il suo amico ed ex compagno in giallorosso Leandro Paredes. Stando a Matteo Moretto, i contatti tra l’entourage de ‘La Joya’ e gli ‘Xeneizes’ sono pressoché costanti. Allo stato attuale la sensazione è che i prossimi quattro mesi saranno pure gli ultimi nella Capitale del classe ’93.

Il prolungamento con la Roma non è impossibile, ma secondo la stessa fonte i Friedkin “stanno valutando la possibilità di offrirgli un rinnovo al ribasso“, rispetto ai 6 milioni netti attuali, con le parti però “ancora non entrate nel vivo dei discorsi”.

In buona sostanza la società giallorossa ha preso tempo, ‘costringendo’ Dybala a guardarsi intorno. “Ora è più fuori che dentro dal progetto Roma”, ha sottolineato in conclusione Moretto sul futuro di Dybala. E il Boca prova il colpaccio.

/7
1103

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

2 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

3 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

4 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

5 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

6 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

7 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 13%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

