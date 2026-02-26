Roma-Juve, out uno dei big più attesi: assenza pesantissima

Cresce l’attesa per la super sfida tra Roma e Juventus, in programma nel weekend: ecco le ultimissime.
Domenica 1 marzo, alle ore 20:45, Roma e Juventus si affrontano nel big match della ventisettesima giornata di Serie A. Una sfida che può dire moltissimo in chiave Champions League: i giallorossi vengono dal successo contro la Cremonese e sono al momento terzi in classifica (insieme al Napoli) con 50 punti, mentre i bianconeri inseguono al quinto posto a quota 46 dopo il pesante ko interno contro il Como.
Una delle stelle più attese di questo confronto rischia di saltare seriamente la partita dell’Olimpico: si tratta di Paulo Dybala, che anche nelle ultime ore si è allenato a parte e al momento un suo recupero appare assai improbabile.
L’attaccante argentino ci tiene tantissimo a sfidare i suoi ex compagni di squadra vista anche la posta in palio, ma Gian Piero Gasperini quasi sicuramente non lo avrà a disposizione domenica sera. Una tegola pesantissima per la Roma che, dunque, rischia di presentarsi all’atteso appuntamento senza il suo calciatore di maggiore qualità.