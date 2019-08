Fiorentina, ESCLUSIVO agente Rongier: "E' sul mercato"

CALCIOMERCATO FIORENTINA RONGIER - La Fiorentina è alla ricerca di rinforzi per il reparto mediano. Il ritorno di Milan Badelj in prestito dalla Lazio non basta al tecnico Montella che in quel reparto ha visto diverse partenze in questa sessione estiva di mercato.

Tanti i nomi sul taccuino del Ds, tra cui quello di Valentin, mediano francese classe 1994 che milita attualmente in patria con il. Per fare il punto della situazione, Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva il suo agente, il quale non ha voluto confermare né smentire i rumors: "Potrebbe essere che il mio assistito sia seguito dalla Fiorentina - le parole di Franckai nostri microfoni - Per il Nantes è cedibile, ma 7-8 milioni di euro non bastano: ne servono di più. Se gli piacerebbe giocare in? Sì, perché no...".