CALCIOMERCATO VERONA BALOTELLI FLAMENGO / Complicato per il Verona piazzare il 'colpo' Balotelli, considerate le alte richieste economiche dell'attaccante ancora svincolato.

Senza contare che sul classe '90, come riporta 'Sky Sport', è piombato ora nientemeno che il. Il club di Rio de Janeiro, dove milita l'interista, fa sul serio per Balotelli. Contatti in corso per provare a raggiungere un accordo, già pronto un contratto di due anni e mezzo. In Brasile potrebbe finire anche suo fratello Enock, anche se al Boavista.