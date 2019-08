CAGLIARI NANDEZ / Ci siamo per il trasferimento di Nahitan Nandez al Cagliari. Il club sardo - scrive il portale 'TyC Sports' - ha inviato la documentazione formale al Boca Juniors, che ha dato così il via libera alla cessione del centrocampista uruguaiano.

Nandez, adesso in Uruguay, nelle prossime ore partirà alla volta del capoluogo sardo per iniziare la sua nuova avventura in Serie A. Confermate le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , con il 25enne giocatore che si accaserà al Cagliari per una cifra intorno ai 18 milioni di euro.