CALCIOMERCATO MILAN CORREA DE PAUL ATLETICO MADRID UDINESE / Il Milan prova a stringere i tempi per Angel Correa. I rossoneri hanno ottenuto dall'agente del giocatore dell'Atletico Madrid la disponibilità ad accettare la propria corte, non prendendo in considerazione ulteriori offerte.

Ora bisognerà trattare con i Colchoneros, che non recedono per il momento dalle loro richieste intorno ai 50 milioni di euro. Secondo il 'Corriere della Sera', il Milan non vuole comunque farsi trovare impreparato e valuta anche altri profili, in caso di nuovo naufragio della trattativa con gli spagnoli. Oltre adel