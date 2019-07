CALCIOMERCATO SPAL VAGNATI/ Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Davide Vagnati, direttore sportivo della SPAL, ha parlato del calciomercato del suo club in entrata: "Anche io prenderei 6 o 7 giocatori (ride, n.d.r.).

In precedenza bisogna fare i conti, in primis con i bilanci, non mi permetterei mai di mettere in difficoltà le basi economiche della società".

Vagnati ha poi aggiunto: "Cerchiamo di fare i passi giusti. In secondo luogo pensiamo di avere una squadra adeguata. Un difensore è la nostra priorità, sempre in base ai nostri parametri".