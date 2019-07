CALCIOMERCATO JUVENTUS NAPOLI KOULIBALY HIGUAIN DYBALA / Clamorosa 'bomba' di mercato lanciata da Raffaele Auriemma. A 'Radio Marte', nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la rete', il giornalista ha che la Juventus ha provato in maniera concreta a strappare Koulibaly al Napoli. A quanto pare sul piatto hanno messo soldi e il cartellino dell'ex Gonzalo Higuain.

Gli azzurri hanno risposto con un no secco, non tanto per il 'Pipita', comunque non certo amato dal pubblico napoletano, ma perché per nulla intenzionato a disfarsi del senegalese, tanto più a darlo alla Juve. Sempre secondo Auriemma, il Napoli ha poi fatto una contro-offerta: Hysaj e Insigne per Paulo Dybala, ma anche la 'Vecchia Signora' ha risposto con un no.