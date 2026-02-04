L’operazione si è chiusa a titolo definitivo

Con la Juve è finita male, anzi malissimo. L’operazione era stata chiusa, tutto praticamente fatto sia con il club che con l’entourage. Non però con il calciatore, che ha tentennato fino a dare una risposta negativa: no al trasferimento a Torino.

Youssef En-Nesyri ha sostanzialmente rifiutato i bianconeri non convinto dalla formula, un prestito con diritto di riscatto. Voleva un titolo definitivo oppure un obbligo, poiché non intenzionato a correre il rischio di ricambiare subito maglia fra qualche mese, peggio ancora di far ritorno a Istanbul.

Così è saltato tutto, con la Juve inceppatasi nel finale del mercato: la priorità è poi diventata l’ex Kolo Muani, ma il Tottenham ha fatto muro facendo rimanere Spalletti con un pugno di mosche in mano.

En-Neyri l’erede di Benzema all’Al-Ittihad

En-Nesyri ha lasciato comunque il Fenerbahce, ma per trasferirsi all’Al-Ittihad. Sarà il marocchino l’erede di Karim Benzema, passato all’Al-Hilal allenato da Simone Inzaghi. I sauditi, adesso guidati da Sergio Conceicao, hanno preso En-Nesyri a titolo definitivo, la formula gradita all’ex Siviglia.

🤝 Say Welcome to our new Moroccan sniper 🤩💫 pic.twitter.com/fwF2k7qOXu — Al-Ittihad Club (@ittihad_en) February 3, 2026

Sui social dell’Al-Ittihad è arrivato anche l’annuncio dell’acquisto del 28enne, che nella sua carriera ha messo a segno più di 100 gol tra squadre di club e Nazionale.

Kante al Fenerbahce

Contestualmente il Fenerbahce ha preso dall’Al-Ittihad N’Golo Kante, ottenendo alla fine il via libera della FIFA dopo che l’affare/scambio era stato bloccato a causa di un errore nell’inserimento dei dati nel sistema TMS da parte del club arabo.

Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N’Golo Kante. pic.twitter.com/Yd8t0lldUd — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 4, 2026

Il numero uno del club di Istanbul, Sadettin Saran, ha ringraziato il Presidente della Turchia Erdogan “per il suo significativo supporto nel garantire la positiva conclusione di questa operazione, che contribuirà allo sviluppo sia del Fenerbahce che del calcio turco”.