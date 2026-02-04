Alla fine del mercato di gennaio si è parlato di Arsenal per il centrocampista ex Milan da tempo ormai nel mirino dei bianconeri

La Juve non ha certo smesso di pensare a Tonali. Da Giuntoli a Comolli, l’ex centrocampista del Milan resta nei piani futuri del club bianconero.

L’ostacolo all’operazione è ovviamente il Newcastle, club che non ha bisogno di vendere ma che comunque si priverebbe del classe 2000 soltanto dinanzi a un’offerta fuori portata per la Juventus. Parliamo di 80 se non 90/100 milioni di euro, cifre da Premier e non da Serie A.

Infatti a meno di colpi di scena il suo futuro continuerà ad essere in Inghilterra, magari con un’altra maglia addosso. Attenzione all’Arsenal, con la quale il suo agente Beppe Riso (in strettissimi rapporti col Dt bianconero Modesto) ha avuto dei contatti negli ultimi mesi, in particolare a fine gennaio.

Per ‘The Athletic’, Riso lo ha proposto ai ‘Gunners’, a caccia di un sostituto dell’infortunato Merino. Il piede del centrocampista è andato ko, ne avrà fino al prossimo maggio. Ai londinesi il giocatore piace, ma a ridosso del gong sarebbe stato pressoché impossibile imbastire una trattativa col Newcastle.

Impossibile perché, ripetiamo, i ‘Magpies’ non pensano affatto di privarsene, forti anche di un contratto – rinnovato nel periodo in cui Tonali era squalificato per scommesse – che scade nel 2029 con opzione per una ulteriore stagione.

“Non so se il suo agente lo abbiamo offerto o meno all’Arsenal, ma per noi Tonali è una superstar. Ha un contratto con noi – ha sottolineato il CEO del Newcastle, David Hopkinson, in diretta a ‘TalkSport’ – Non è l’unico nostro calciatore he interessa ad altri club. Sandro è un giocatore meraviglioso, credo che sia felice qui come noi siamo contenti di lui”.

Nonostante le dichiarazioni di Hopkinson, il capitolo Tonali resta apertissimo. Tutto, comunque, è rimandato alla prossima estate, al calciomercato che verrà.