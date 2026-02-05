“Osimhen a giugno va alla Juve”, bomba in diretta: i dettagli

Colpo di scena in casa Juventus in vista della prossima stagione: ecco l’annuncio che fa sognare i tifosi bianconeri.

Alla fine sono saltati Mateta, Zirkzee, Icardi e Kolo Muani e, dunque, la Juventus proverà a dare l’assalto al nuovo centravanti soltanto al termine di questa stagione. Un nuovo numero 9 capace di fare a sportellate in area di rigore, con un gran fisico e abilissimo in zona gol è la vera priorità della dirigenza di corso Galileo Ferraris, che è già al lavoro per individuare il nome ideale per il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti.

In realtà, il profilo ideale esiste e si chiama Victor Osimhen, vero pupillo del tecnico di Certaldo, ma l’affare con il Galatasaray si preannuncia davvero complesso e le cifre in basso sono altissime. A far sognare i tifosi della Vecchia Signora, però, ci pensa Malu Mpasinkatu, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in diretta ai microfoni di ‘Sportitalia’: “Lo dico chiaramente in onda: Osimhen si trasferirà alla Juve a giugno. Parliamo di un affare complesso, ma tutt’altro che impossibile. L’ex Napoli considera Spalletti non solo un allenatore, ma il suo secondo papà”.

Un annuncio bomba che ha scaldato in queste ore il popolo di fede bianconera: è presto per parlarne, ma la Juve vuole realizzare il sogno Osimhen.