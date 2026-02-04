Tegola Yildiz, tempi di recupero più lunghi: c’è la data del rientro

Nuovi aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Kenan Yildiz dopo l’infortunio accusato contro il Parma: le ultimissime.

Si è visto costretto ad alzare bandiera bianca al termine del primo tempo della sfida contro il Parma e ora le condizioni fisiche di Kenan Yildiz tengono in apprensione la Juve. In realtà, l’infortunio occorso al numero 10 bianconero è meno grave del previsto, ma il suo rientro in campo rischia di slittare.

Il 20enne di Ratisbona ha rimediato un affaticamento muscolare e, visti i tantissimi impegni in programma, lo staff medico della Juventus avrebbe intenzione di seguire la linea della prudenza e di non rischiare ricadute. Yildiz salterà la sfida di domani contro l’Atalanta, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, e quasi sicuramente anche il match di domenica contro la Lazio di Sarri (campionato). Lo riferisce l’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui l’obiettivo della Juve sarebbe quello di recuperare pienamente il calciatore in vista del big match di San Siro contro l’Inter, in programma il prossimo 14 febbraio.

Spazio, dunque, al neo acquisto Jeremie Boga che, nonostante lo stop di alcuni mesi, si è presentato già in forma alla Continassa.