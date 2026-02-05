Atalanta
Rinnovo Kalulu, la Juventus è decisa: firma in arrivo

Punto fermo della Juventus in questa stagione, Pierre Kalulu sta vivendo una delle migliori annate della sua carriera con il francese pronto a firmare il rinnovo con i bianconeri.

La Juventus è decisa a rinnovare il contratto di Pierre Kalulu. Stando a quanto affermato da TuttoSport, i bianconeri sarebbero decisamente soddisfatti dal rendimento del calciatore, punto fermo della formazione di Luciano Spalletti. L’attuale accordo dell’ex Milan con la squadra bianconera scadrà nel giugno del 2029 e, la sensazione, è che si possa giungere ad una nuova intesa che porterà Kalulu a firmare fino al 2031.

Una mossa importante dal punto di vista del mercato che sarebbe molto apprezzata anche da Luciano Spalletti, pronto anche lui a prolungare la sua permanenza alla Juventus considerati i buoni risultati ottenuti da quando è sulla panchina bianconera.

