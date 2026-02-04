Juventus, non è finita per Kolo Muani: scambio col PSG | CM

Assalto rimandato alla prossima estate per l’attaccante francese: la richiesta dei campioni d’Europa alla Juve

Alla fine niente centravanti per Luciano Spalletti. È fallito l’ultimo assalto a Kolo Muani, in cima alla lista dei desideri del tecnico e della dirigenza bianconera nell’ultima parte del mercato invernale.

La Juve chiude con gli arrivi di Boga e Holm, senza però il bomber richiesto da Spalletti per completare l’attacco. L’ex Ct della Nazionale si affiderà quindi a David e Openda, in attesa del rientro a metà marzo di Vlahovic. Comolli e soci sostanzialmente avevano trovato il via libera del Paris Saint-Germain (proprietario del cartellino) per Kolo Muani, al contrario invece del Tottenham che non ha voluto liberare il giocatore. Il nazionale francese finirà quindi la stagione in prestito a Londra, prima di far ritorno a Parigi. Sotto la Tour Eiffel però ci resterà poco, visto che continua a non rientrare nel progetto tecnico dei parigini e di Luis Enrique.

Kolo Muani andrà quindi nuovamente via, probabilmente questa volta in via definitiva. La Juve in questo scenario rimane in prima fila e attenta alle evoluzioni sul futuro dell’attaccante, con la volontà di riprovarci per riportarlo sotto la Mole.

Calciomercato Juve, Kolo Muani per Thuram: due di picche al Paris Saint-Germain

Negli ultimi giorni non è bastato il pressing di Kolo Muani per ritornare a Torino, con il 27enne transalpino che farebbe carte false per indossare nuovamente la maglia bianconera. Il ricongiungimento potrebbe concretizzarsi così nel prossimo mercato estivo, sfruttando anche i buoni uffici col PSG nonostante qualche scaramuccia (ormai superata) lo scorso agosto.

Il costo del cartellino di Kolo Muani sarà inoltre più abbordabile, considerando l’impatto a bilancio e gli ultimi due anni di contratto. Il francese può liberarsi per un assegno intorno ai 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Il Paris Saint-Germain ha in mente però anche un’altra soluzione: chiedere alla Juventus l’inserimento nell’operazione di Khephren Thuram. come raccolto da Calciomercato.it. Il figlio d’arte piace da tempo al Ds Ocampos e in vista della finestra estiva i campioni d’Europa valutano una possibile offensiva. Il PSG potrebbe quindi chiedere l’ex Nizza in cambio di Kolo Muani, ma difficilmente troverà l’apertura della ‘Vecchia Signora’.

Thuram è ritenuto un tassello importante dalla dirigenza, oltre che un titolarissimo da Spalletti. La Juve sta pensando perciò di blindarlo e avviare i discorsi per il rinnovo oltre il 2029, premiando il centrocampista anche dal punto di vista economico con un ingaggio superiore ai 2 milioni netti dell’attuale contratto. Se l’affare Kolo Muani andrà in porto, si farà senza Thuram.