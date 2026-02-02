La Juve bussa (ancora) da Simeone: il piano B se sfuma Kolo Muani

A Spalletti non bastano Boga e Holm: il tecnico bianconero insiste per l’arrivo di un nuovo centravanti

“Noi non lo si vole Icardi”. Dopo Chiellini, arriva anche la netta chiusura di Luciano Spalletti al possibile arrivo dell’argentino alla Juventus. L’ex capitano dell’Inter è stato proposto ai bianconeri, che dopo attente valutazioni hanno preferito non affondare il colpo per l’attuale centravanti del Galatasaray.

La dirigenza della Continassa e Spalletti puntano su altri profili per rinforzare l’attacco, con l’allenatore di Certaldo che chiede un ultimo sforzo alla società dopo gli arrivi di Boga e Holm. Il sogno – inutile ribadirlo – si chiama Kolo Muani, con la ‘Vecchia Signora’ che proverà fino in fondo a convincere il Tottenham a interrompere il prestito del francese come raccolto da Calciomercato.it. Il tempo però sta per scadere e il ritorno dell’attaccante a Torino rimane complicato.

La Juve ha incassato il via libera del Paris Saint-Germain (proprietario del cartellino), ma il tecnico degli ‘Spurs’ Franck non vuole privarsi del giocatore, titolare anche ieri contro il Manchester City dopo la rete siglata mercoledì in Champions League in casa dell’Eintracht Francoforte.

Calciomercato Juventus, nuovo tentativo per Sorloth

“Abbiamo questa possibilità da giocarci con Kolo Muani che è la verità. Abbiamo bisogno di un giocatore con determinate caratteristiche per alzare il livello”, la conferma di Spalletti sul nazionale transalpino nel post partita del ‘Tardini’ dopo la netta vittoria sul Parma.

La Juventus ci crede e non molla, aspettando buone nuove da Londra e affidandosi alla volontà di Kolo Muani di rivestire nuovamente la maglia bianconera. Il piano B non è quindi Icardi, con Comolli e soci che stanno esplorando altre piste alternative in caso naufragasse definitivamente l’offensiva per il francese. Un nome che rimane sotto la lente d’ingrandimento è quello di Alexander Sorloth, già sondato a inizio gennaio dalla Juve. L’Atletico Madrid non chiude all’uscita del bomber norvegese, specialmente dopo l’arrivo di Lookman dall’Atalanta e l’imminente ingaggio anche di Marcos Leonardo nel reparto offensivo.

Sorloth quindi potrebbe finire sul mercato in queste ultime ore prima del gong della finestra invernale, ma al momento lo scoglio per la Juventus rimane la formula dell’operazione. L’Atletico vuole cedere il giocatore a titolo definitivo per una cifra intorno ai 25 milioni di euro, mentre la ‘Vecchia Signora’ punta a un prestito con diritto di riscatto. Spalletti insiste per il nuovo centravanti: sono ore caldissime alla Continassa…