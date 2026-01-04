David e Openda agitano la Juve: doppio rifiuto e rimpianto Kolo Muani | CM.IT

I due nuovi attaccanti arrivati nell’ultimo mercato estivo continuano a deludere: il piano di Spalletti e le mosse della dirigenza bianconera

La Juventus spreca e contro il Lecce lascia sul campo due preziosissimi punti nella corsa al quarto posto. L’inesauribile McKennie e le magie dell’imprendibile Yildiz non bastano a Luciano Spalletti per continuare nella striscia di vittorie consecutive in campionato.

La Juve paga gli errori di mira negli ultimi sedici metri, con Jonathan David sul patibolo della critica per il clamoroso errore dal dischetto. Il canadese è un fantasma, lontano parente da quell’Iceman d’area di rigore ammirato in Francia con la maglia del Lille. Il suo score è impietoso: appena una rete in Serie A, 3 gol totali facendo riferimento anche alla Champions League.

‘La Vecchia Signora’ e i tifosi bianconeri si aspettavano ben altro, con David che finora ha deluso profondamente le aspettative in rapporto anche a un ingaggio da oltre 6 milioni netti (il secondo più pagato della rosa dopo Vlahovic) e il corposo assegno da 13 milioni per le commissioni.

Calciomercato Juventus, Openda e David flop: cosa succede in attacco

Ma non solo David, anche perché l’altro volto nuovo del settore offensivo sta marcando visita. Lois Openda è un corpo estraneo in questa Juventus e il sigillo decisivo nel big match contro la Roma non è bastato per scuotere il nazionale belga.

L’ex Lipsia è arrivato alla Continassa con il fardello di un’operazione complessiva da oltre 45 milioni di euro, con il riscatto a fine stagione che quasi certamente si materializzerà. Una bella grana per la Juve e Spalletti, con il mister di Certaldo che dovrà cercare di rivitalizzare e far ingranare sia Openda che David nell’attacco bianconero. Un reparto orfano almeno fino a marzo di Vlahovic e che difficilmente vedrà dei nuovi innesti nel mercato invernale.

Sarà complicato trovare dei profili congeniali a livello tecnico o che vadano a convergere con le esigenze economiche del club torinese. Lucca e Dovbyk – come raccolto da Calciomercato.it – non convincono la dirigenza della Continassa, mentre Sorloth (in uscita dall’Atletico Madrid) ha costi elevati.

In questo contesto cresce inoltre il rimpianto per il mancato ritorno sotto la Mole di Kolo Muani: il francese, a differenza della coppia David-Openda, aveva avuto un grande impatto con la realtà bianconera e dimostrato di essere ‘da Juventus’.