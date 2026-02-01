Juve scatenata: visite e firma anche per Holm! A Spalletti però non basta | VIDEO CM

La Juventus chiude il secondo rinforzo di giornata: dopo Boga, l’arrivo alla Continassa anche del laterale svedese proveniente dal Bologna

Juventus scatenata alla vigilia dell’ultimo giorno del mercato invernale. Dopo Boga, arrivato alla Continassa di buon mattino, questa sera è toccato e Emil Holm presentarsi al J-Medical per le rituali visite mediche con il club bianconero.

La Juve aveva effettuato lo scatto decisivo nella giornata di venerdì e oggi ha definito la trattativa con il Bologna per lo sbarco alla corte di Luciano Spalletti del laterale svedese, secondo acquisto di questa sessione dopo appunto Boga. Holm è sbarcato a Torino nello scambio con Joao Mario, che ha fatto invece il percorso inverso.

Calciomercato Juventus, ecco Holm dopo Boga: arriva anche il bomber?

Holm vestirà la maglia della Juventus a titolo temporaneo con diritto di riscatto, mentre Joao Mario si accaserà in prestito secco fino a giugno al Bologna.

Il portoghese ha avuto pochissimo spazio con Spalletti ed era in odore di cessione già da diverse settimane. Al suo posto ecco quindi Holm, che si candida per essere una valida alternativa allo stakanovista Kalulu sulla fascia destra della retroguardia bianconera.

🇸🇪 #Juventus – Giornata intensa al J-Medical: dopo #Boga in mattinata, visite mediche in corso questa sera anche per Emil #Holm‼️ Il laterale svedese arriva dal #Bologna in prestito (con diritto di riscatto) nello scambio con #JoaoMario 📲 @GiokerMusso pic.twitter.com/9PKD3XzyRK — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 1, 2026

La Juventus però potrebbe non fermarsi qui: nel mirino della dirigenza della Continassa e (soprattutto) di Spalletti c’è infatti anche un centravanti per arricchire il reparto offensivo. La ‘Vecchia Signora’ non molla Kolo Muani (manca il via libera del Tottenham) e riflette su un clamoroso ritorno in Italia di Icardi come pista alternativa.