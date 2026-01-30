Atalanta
Fumata bianco(nera) per lo scambio: saluta la Juve, ecco Holm per Spalletti | CM

In attesa del possibile rinforzo in attacco, la Juventus sta completando l’arrivo del laterale svedese in forza al Bologna

Per il momento non arriva il centravanti tanto desiderato da Luciano Spalletti, ma la Juventus sta per chiudere per un nuovo laterale in questo mercato di gennaio.

Emil Holm
La Juventus ha messo nel mirino Holm (Ansa Foto) – calciomercato.it

Scatto decisivo dei bianconeri per Emil Holm, con la ‘Vecchia Signora’ che ha virato sullo svedese viste le difficoltà per trovare un accordo per Mingueza con il Celta Vigo. L’ex Spezia – come raccolto da Calciomercato.it – è a un passo dalla Juve, in uno scambio di prestiti con Joao Mario nella trattativa col Bologna.

Calciomercato Juve, c’è Holm per Spalletti: Joao Mario al Bologna

Da sistemare gli ultimi dettagli della doppia operazione, con Joao Mario destinato quindi a lasciare la Continassa.

Il portoghese finora è stato utilizzato col contagocce da Spalletti e ha chiesto di cambiare maglia per trovare maggiore spazio. Al posto dell’ex Porto sotto la Mole sta per sbarcare quindi Holm, profilo ritenuto non indispensabile da Italiano al Bologna.

Holm nelle scorse settimane è stato sondato anche da altre squadre in Serie A, specialmente dall’Inter che è sempre a caccia di un laterale destro in attesa del rientro di Dumfries.

