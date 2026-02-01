La Juventus batte il primo colpo: sarà Boga il vice Yildiz | CM

Il 29enne giocatore ivoriano torna in Italia dopo le esperienze con le maglie di Sassuolo e Atalanta: primo rinforzo per Luciano Spalletti in questo mercato invernale

È Jeremy Boga il colpo a sorpresa della Juventus nel reparto offensivo. In attesa di sbloccare la situazione relativa al centravanti, l’ex Atalanta e Sassuolo sarà il primo rinforzo del mercato invernale per Luciano Spalletti.

La dirigenza bianconera ha raggiunto nella giornata di sabato l’accordo con il Nizza e gli agenti del giocatore, che nelle prossime ore sarà alla Continassa una volta sistemate le ultime formalità del trasferimento. Boga – come raccolto da Calciomercato.it – tornerà in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto e sarà il vice Yildiz nello scacchiere di Spalletti.

Calciomercato Juve, dopo Boga l’assalto a Kolo Muani. Per la fascia c’è Holm

Il 29enne ivoriano, sondato anche da Fiorentina e Napoli in Serie A, volerà presto a Torino per sottoporsi alle rituali visite mediche e firmare il contratto con la Juventus.

Boga, oltre a far tirare il fiato a Yildiz, può garantire diverse soluzioni tattiche a Spalletti nel reparto offensivo della ‘Vecchia Signora’. Un profilo che risulterà quindi prezioso per il tecnico bianconero nelle rotazioni sulla trequarti e non ingombrante per lo stesso numero dieci turco. Boga al Nizza ha collezionato finora 20 presenze stagionali in tutte le competizioni (di cui la metà dal primo minuto), mettendo a referto 2 reti e altrettanti assist.

Juve attivissima in questo rush finale del mercato invernale e che dopo Boga si appresta a chiudere anche l’ingaggio di Holm dal Bologna, dove in cambio dovrebbe finire Joao Mario. Comolli e soci, inoltre, non mollano la presa su Kolo Muani per accontentare Spalletti e consegnare al mister di Certaldo un nuovo centravanti.