Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

La Juventus batte il primo colpo: sarà Boga il vice Yildiz | CM

Foto dell'autore

Il 29enne giocatore ivoriano torna in Italia dopo le esperienze con le maglie di Sassuolo e Atalanta: primo rinforzo per Luciano Spalletti in questo mercato invernale

È Jeremy Boga il colpo a sorpresa della Juventus nel reparto offensivo. In attesa di sbloccare la situazione relativa al centravanti, l’ex Atalanta e Sassuolo sarà il primo rinforzo del mercato invernale per Luciano Spalletti.

Boga primo acquisto della Juventus
Jeremy Boga alla Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

La dirigenza bianconera ha raggiunto nella giornata di sabato l’accordo con il Nizza e gli agenti del giocatore, che nelle prossime ore sarà alla Continassa una volta sistemate le ultime formalità del trasferimento. Boga – come raccolto da Calciomercato.it – tornerà in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto e sarà il vice Yildiz nello scacchiere di Spalletti.

Calciomercato Juve, dopo Boga l’assalto a Kolo Muani. Per la fascia c’è Holm

Il 29enne ivoriano, sondato anche da Fiorentina e Napoli in Serie A, volerà presto a Torino per sottoporsi alle rituali visite mediche e firmare il contratto con la Juventus.

Kolo Muani, assalto della Juve
La Juve insiste per Kolo Muani (Ansa) – Calciomercato.it

Boga, oltre a far tirare il fiato a Yildiz, può garantire diverse soluzioni tattiche a Spalletti nel reparto offensivo della ‘Vecchia Signora’. Un profilo che risulterà quindi prezioso per il tecnico bianconero nelle rotazioni sulla trequarti e non ingombrante per lo stesso numero dieci turco. Boga al Nizza ha collezionato finora 20 presenze stagionali in tutte le competizioni (di cui la metà dal primo minuto), mettendo a referto 2 reti e altrettanti assist.

Juve attivissima in questo rush finale del mercato invernale e che dopo Boga si appresta a chiudere anche l’ingaggio di Holm dal Bologna, dove in cambio dovrebbe finire Joao Mario. Comolli e soci, inoltre, non mollano la presa su Kolo Muani per accontentare Spalletti e consegnare al mister di Certaldo un nuovo centravanti. 

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie