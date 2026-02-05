Atalanta
Scambio in attacco, la Juventus è pronta a chiudere l’affare in estate

La Juventus sta già lavorando a quello che sarà il mercato in vista della prossima estate con i bianconeri decisi a migliorare l’organico a disposizione di Luciano Spalletti, pronto a firmare a breve il rinnovo.

Uno degli obiettivi della Juventus per la prossima stagione è quello di rinforzare il proprio attacco considerato il fatto che i bianconeri diranno addio, con ogni probabilità, a Dusan Vlahovic, attaccante serbo che è in scadenza di contratto a giugno.

L’idea della Juventus è anche quella di dire addio a Lois Openda, punta belga arrivata durante la scorsa estate che non ha convinto finora e che Spalletti è pronto a sacrificare per arrivare ai propri obiettivi. Nel mirino del tecnico è rimasto Kolo Muani che, a fine stagione, dirà addio al Tottenham per fare rientro al PSG, intenzionato, però, a cederlo questa volta a titolo definitivo.

Il denaro che arriverà dalla partenza di Openda, sarà investito per cercare di arrivare a Kolo Muani, andando a riportare un calciatore che a Torino aveva fatto molto bene nei sei mesi in cui ha vestito la maglia della Juventus.

