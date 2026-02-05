Possibile operazione low cost sull’asse Torino-Madrid: i dettagli

Chiuso un mercato, ecco che subito se ne apre un altro. Quello di scenari, suggestioni e ipotesi che poi a volte, per non dire spesso trovano riscontro nella realtà dei fatti. Quante notizie vengono ‘anticipate’ di mesi? Ci rispondiamo da soli: parecchie. Attenzione, quindi, al possibile ‘asse’ Torino-Madrid, Juve e Real per un giocatore furioso per il mancato trasferimento.

Parliamo di Fran Garcia, secondo ‘Cadena Ser’ arrabbiato col club di Florentino Perez per aver fatto saltare il suo passaggio in Premier League. Nello specifico al Bournemouth, col quale aveva raggiunto un accordo totale. Le stesse ‘Merengues’ avevano trovato una intesa per la cessione del laterale sinistro alla squadra attualmente dodicesima nel massimo campionato inglese.

Da capire ancora del tutto i motivi, ma alla fine il Real ha bloccato la partenza di Fran Garcia. In buona sostanza ha mandato a monte ogni accordo costringendo il ventiseienne a rimanere a Valdebebas. Ai margini, però, visto che con Arbeloa ha finito per scaldare la panchina. Un messaggio forte e chiaro quello del sostituto di Xabi Alonso: non rientri nei miei piani.

Ecco perché Fran Garcia ha dato mandato ai suoi agenti di cercargli una nuova sistemazione, un posto dove tornare a giocare con buona regolarità. Dove tornare protagonista. Il Bournemouth e la Premier sarebbero state le ‘situazioni’ ideali per consentire al classe ’99 di rilanciarsi.

Juve, Fran Garcia dal Real a condizioni vantaggiose

L’addio al Madrid appare comunque solo rimandato alla prossima estate, quando il ventaglio di opportunità per lui potrebbe ampliarsi. Anche la Serie A potrebbe pensare a Fran Garcia, soprattutto la Juve che sull’out mancino avrebbe bisogno di un calciatore di maggiore qualità ed esperienza.

Il laterale castillano è in scadenza nel 2027, di conseguenza Comolli e soci potrebbero acquistarlo a condizioni economiche favorevoli. La fascia sinistra bianconera potrebbe parlare spagnolo come quella di destra, considerato che – nonostante l’arrivo di Holm a gennaio – nel mirino c’è sempre quel Mingueza in scadenza a giugno. Il Celta Vigo sta comunque cercando di convincerlo a rinnovare.