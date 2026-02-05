Zhegrova, scelta definitiva della Juve: dove giocherà l’anno prossimo

In casa Juve tiene banco il futuro di Zhegrova che continua a giocare pochissimo: ecco le ultime dalla Continassa.

Lo scorso 1 settembre diventava ufficialmente un nuovo giocatore della Juve firmando un contratto fino al 30 giugno 2030, ma Edon Zhegrova ha deluso fin qui le aspettative e ora sono in molti a farsi domande sul suo futuro. Il 26enne kosovaro con cittadinanza albanese è un talento assoluto e dispone di una qualità fuori dal comune, anche se Luciano Spalletti continua a impiegarlo col contagocce per via delle sue non perfette condizioni fisiche. Zhegrova è stato operato diversi mesi fa per pubalgia, ma il problema non sembra essere completamente risolto.

Alla Juve, però, credono tantissimo nell’ex Lille. A tal punto che – secondo quanto riferito in queste ore da ‘Calciomercato.com’ – l’intenzione della dirigenza di corso Galileo Ferraris sarebbe quella di puntare su Zhegrova anche nella prossima stagione: lo staff medico è convinto di poterlo recuperare pienamente attraverso una preparazione mirata in estate e la sua permanenza a Torino appare sempre più probabile.