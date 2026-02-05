Juventus, Spalletti senza 5 titolari: la scelta su Yildiz e l’esclusione che fa rumore

I bianconeri in campo a Bergamo contro l’Atalanta per i quarti di Coppa Italia: le probabili formazioni e le scelte del tecnico bianconero

Atalanta e Juventus si giocano questa sera alla ‘New Balance Arena’ di Bergamo l’accesso alle semifinali di Coppa Italia.

La squadra di Spalletti è partita questa mattina alla volta della città orobica e sul pullman bianconero c’erano anche i due volti nuovi Holm e Boga. Entrambi partiranno dalla panchina, con chance soprattutto per il terzino svedese di entrare a gara in corso e far tirare il fiato allo stakanovista Kalulu. Più indietro di condizione è invece l’attaccante proveniente dal Nizza, sbarcato sotto la Mole come vice Yildiz.

Atalanta-Juve, Yildiz parte dalla panchina: tutte le novità di Spalletti

A proposito del numero dieci: recupero lampo dopo il fastidio all’adduttore accusato nella trasferta di Parma e convocato da Spalletti per la sfida contro l’Atalanta. Yildiz partirà dalla panchina e vedremo in corso d’opera se verrà utilizzato dal mister di Certaldo.

Nel quadrilatero offensivo probabile conferma per David (ancora un’esclusione per Openda che fa rumore), mentre oltre all’indispensabile McKennie e a Conceicao ci sarà Miretti a completare il trio dei trequartisti. In mediana riposa Thuram – almeno inizialmente – con Koopmeiners rilanciato dal 1’ al fianco di capitan Locatelli. Turnover anche in difesa, dove Gatti e Cabal sono favoriti per una maglia da titolare rispettivamente su Bremer e Cambiaso. In porta, infine, toccherà a Perin.

Coppa Italia, le probabili formazioni di Atalanta-Juventus

Formazione praticamente tipo invece per l’Atalanta: Palladino punterà sul tridente composto da De Ketelaere, Raspadori e Scamacca dopo l’addio di Lookman. A sinistra Zalewski è in vantaggio su Bernasconi.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Cabal; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Miretti; David. All. Spalletti