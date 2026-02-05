Atalanta
Juve, colpaccio in attacco: c'è il comunicato ufficiale

Calciomercato Juventus sempre in fermento anche dopo la chiusura della finestra invernale: ecco chi arriva in bianconero. 

Juve concentrata sul campo in vista dei prossimi impegni di campionato e Champions League, ma anche attenta al calciomercato nonostante la recente chiusura della finestra invernale di gennaio. I bianconeri, infatti, hanno appena concluso l’operazione per quello che è considerato da tutti come uno dei migliori prospetti del panorama calcistico europeo.

I calciatori della Juve in azione a Parma
I calciatori della Juve (Ansa) – Calciomercato.it

Ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sui canali del club bianconero: “È ufficiale l’arrivo alla Juventus di Esad Deniz: il giovane talento dal doppio passaporto – turco e olandese – ha firmato un accordo che lo legherà al Club bianconero. L’attaccante classe 2010, cresciuto nelle giovanili dell’Ajax, si unirà all’Under 16 di Mister Gridel andando a rinforzare il ricco reparto offensivo della squadra. Benvenuto alla Juventus, Esad, ci vediamo in campo!”.

Juve, dunque, attenta al presente con gli acquisti di Holm e Boga, ma anche concentrata su alcune operazioni in prospettiva. Sì, proprio così, perché l’acquisto del giovane Denis è un grandissimo investimento in ottica futura.

