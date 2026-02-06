Altra batosta per la Juve, Locatelli via: il nome del nuovo club

Altra pessima notizia in casa Juve dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta: ecco le ultimissime.

Juve travolta dall’Atalanta nei quarti di finale e fuori dalla Coppa Italia. È un risveglio amaro per i bianconeri, che dicono addio al primo obiettivo stagionale: la squadra di Spalletti gioca una buonissima gara, ma si rivela imprecisa sotto porta e alla fine è costretta ad arrendersi. Ora restano campionato e Champions League, per dare un senso a questa stagione.

Intanto, però, arrivano pessime notizie per la Juve anche dal calciomercato. Manuel Locatelli, tra i primi quattro centrocampisti nei Top 5 campionati europei per rendimento e anche ieri autore di una buona prestazione, potrebbe infatti salutare Torino in estate: il nome dell’ex Sassuolo è infatti finito sul taccuino dei dirigenti del Manchester United, che già nelle scorse stagioni hanno provato a portarlo in Premier League.

La Juve considera il centrocampista classe ’98 un perno della squadra, ma alla fine la grande disponibilità economica dei Red Devils potrebbe risultare decisiva per un suo eventuale trasferimento in Inghilterra. Una vera e propria batosta, insomma, per Luciano Spalletti e per tutti i tifosi della Vecchia Signora.