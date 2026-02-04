Atalanta
Capolavoro Comolli, firmano a zero con la Juve: colpo scudetto

Juve già al lavoro per rinforzarsi in vista della prossima stagione: ecco le strategie di mercato del club bianconero. 

Holm e Boga. La Juve ha piazzato appena due colpi in entrata nella finestra invernale del calciomercato, per una campagna acquisti low cost. Una linea che la società di corso Galileo Ferraris ha deciso di adottare dopo i grandi investimenti fatti in passato e in estate. Una linea che la Juve adotterà anche al termine della stagione in corso.

Proprio in questa direzione va il lavoro che Comolli e il direttore sportivo Ottolini stanno facendo per portare a Torino diversi nomi importanti a parametro zero. Il primo è quello di Marcos Senesi, centrale argentino (con passaporto italiano) classe ’97 del Bournemouth. Stesso discorso per Zeki Celik, che ha il contratto in scadenza con la Roma il prossimo 30 giugno.

A centrocampo riflettori puntati su Xaver Schlager, mediano austriaco classe ’97 in forza al Lipsia, mentre nel reparto offensivo il vero e proprio sogno si chiama Bernardo Silva che in estate si libererà gratis dal Manchester City dopo 9 stagioni. Quattro nomi importanti, che potrebbero permettere alla Juve di presentarsi come una delle principali candidate alla conquista dello scudetto nella prossima stagione. 

